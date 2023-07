“Azərbaycan Vətənpərvərlər” İctimai Birliyinin sədri Elvin Mahmudzadə saxlanılıb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, birlik sədri bir neçə Vətən müharibəsi iştirakçısının şikayəti əsasında istintaqa cəlb edilib.

Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (dələduzluq) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

Yaxın saatda onun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçiləcəyi gözlənilir.

