Nazirlər Kabineti “Goranboy rayonunun Dəliməmmədli şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı”nın təsdiq edilməsi haqqında qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Qərarla “Goranboy rayonunun Dəliməmmədli şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı” təsdiqlənib.

