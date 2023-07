“Real Madrid”ə transfer olan Arda Gülərin atası Ümit Gülərin “WhatsApp” statusu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümit Gülər statusunda “Barselona”ya yönəlik atmacalı status paylaşıb. O, Türkiyənin məşhur “Çocuklar duymasın” serialının qəhrəmanının dilindən “Barselona”ya mesaj göndərib. Qeyd edək ki, Arda Gülər əvvəlcə “Barselona” ilə razılıq əldə etməyə yaxın olsa da, o daha sonra “Real Madrid”i seçib.

