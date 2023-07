Fransanın Azərbaycandakı səfiri Ann Buayon universitetlərdən birinin məzun gününə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir tələbələrlə birlikdə “Biz mehriban ailəyik” mahnısına rəqs edib .

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

