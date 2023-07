2023-cü ilin iyun ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımının (ÜDSY) məbləği 33,05% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan xəbər verilib.

Beləliklə, ötən ilin iyun ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ÜDSY-nin məbləği 347,3 manat idisə, cari ilin müvafiq dövründə bu məbləğ artaraq 462,1 manat təşkil edib.

