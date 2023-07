İstanbulda qeyri-qanuni yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının qəbulu keçiriləcək

22-31 iyul 2023-cü il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının İstanbul şəhərindəki Baş Konsulluğunda Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində qeyri-qanuni yaşayan vətəndaşların qəbulu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "APA"-ya Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğundan bildirilib.

Qəbul zamanı pasport, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının, qeydi şəhadətnamələri (doğum haqqında şəhadətnamə, nikah haqqında şəhadətnamə və s.) digər konsulluq əməliyyatlarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Ətraflı məlumat almaq üçün bu keçiddən istifadə edin: https://istanbul.mfa.gov.az/az/news/3449/turkiye-respublikasinin-istanbul-seherinde-qeyri-qanuni-yasayan-azerbaycan-respublikasi-vetendaslarinin-novbeti-musahibe-tarixlerine-dair#

