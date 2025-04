Türkiyə və Fransa Prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Emmanuel Makron arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi yayıb.

Bildirilib ki, Makron türkiyəli həmkarını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib.

Bununla belə, tərəflər arasında müzakirə edilən digər məsələlər açıqlanmayıb.

