Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin keçmiş hakimi, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Eldar Mikayılov vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Kollegiyadan məlumat verilib.

Bildirilib ki, sabiq hakim ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, E.Mikayılov uzun illər Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi olub və 2021-ci ilin sonunda təqaüdə göndərilib. Daha sonra o, Vəkillər Kollegiyasına üzv seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.