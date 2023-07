Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Bolqarıstana rəsmi səfəri zamanı onun şəxsi kortejinə hecum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, keşiş libasında olan şəxs Zelenskinin maşınına hücum etmək istəyib.

Dərhal polislərin müdaxilsəöindən sonra o, saxlanılıb.

Məlum olub ki, özünü keşiş kimi qələmə verən şəxs rusyönümlü siyasətçi Anakas Stefanov olub.

