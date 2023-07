Zaqatalaya gəzməyə gələn 11 yaşlı yeniyetmə xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İmişli rayon sakini, 2012-ci il təvəllüdlü Dəniz Nuri zəhərlənmə diaqnozu ilə Zaqatala Rayon Mərkəzi xəstəxanasına daxil olub.

Tibbi müdaxilələrə baxmayaraq yeniyetmə orada vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.