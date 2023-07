100 tələbəyə 3 min manat birdəfəlik təqaüd veriləcək. Təqaüd Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrində əyani formada təhsil alan, yüksək nailiyyətləri olan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəzər TV-nin "təqaüdün verilməsi üçün əsas meyyarlar hansılardır, kimlər bu təqüddən yararlana biləcək?" sualını Elm və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Samir Həmidov şərh edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.