Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, deputat Sabir Rüstəmxanlı ayağından iki dəfə cərrahiyyə əməliyyatı olunub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.

Əməliyyatların bir neçə gün əvvəl olduğunu deyən 77 yaşlı deputat hazırda durumunun yaxşı olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.