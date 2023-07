"Şəkillərinizi kişilərə atmayın" - Lalə Azərtaş xanımlara SƏSLƏNDİ

Aparıcı Lalə Azərtaş qızlara səslənib.



Metbuat.az "Axsam.az"a istinadən xəbər verir ki, o, aparıcısı olduğu verilişdə Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov və qızı Xatirənin keçmiş sevgilisi Kemal Mustafa arasında baş verən mübahisəyə münasibət bildirib.



"Mustafa ilə Xatirənin şəklini görəndən sonra demək istəyirəm: Allah adamın ağlını əlindən almasın. Qızlar, öz şəkillərinizi müxtəlif formada kişilərə atmayın. Sabah da ondan sizə qarşı silah kimi istifadə edilməsin. Qızların hamısına deyirəm, balalar etməyin" deyə, bildirib.

