Kəngərlidə tikinti uçub, iki nəfər xəsarət alıb

Kəngərlidə rayonunda tikinti uçub, iki usta ciddi xəsarət edib.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən bildirir ki, hadisə bu gün rayonun Qıvraq qəsəbəsində qeydə alınıb.

Tikilinin uçması nəticəsində Kəngərli rayon Şahtaxtı kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Babayev Elşən İsmayıl oğlu və Kəngərli rayon Xok kənd sakini, 1961-ci təvəllüdlü Pənahov Vaqif Firudin oğlu dağıntının altında qalıblar. Qəsəbə sakinlərinin köməkliyi ilə zərərçəkənlər Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətləri orta-ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

