İyulun 9-da Bakıda iqlim normasından 8.0 dərəcə yuxarı olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən xəbər verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında, Naxçıvan MR-da 40 dərəcəyədək isti, aran rayonlarında 42 dərəcəyədək isti, dağlıq rayonlarda 26 dərəcəyədək isti olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.