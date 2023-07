İranın Ermənistana yeni təyin olunmuş səfiri Mehdi Sübhani öz diplomatik missiyasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İRNA agentliyi məlumat yayıb.

XİN rəhbəri səfirlə görüşdə hökumətin qonşuları ilə münasibətlərə üstünlük verilməsi ilə bağlı siyasətini bir daha təsdiqləyib.

