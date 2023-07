"Meta"nın rəhbəri Mark Zukerberqin yeni yaratdığı "Threads" sosial şəbəkəsindən istifadə edənlərin sayı 6 gündə 100 milyona çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qısa zaman kəsimində 100 milyona çatan sosial şəbəkə platformasına Azərbaycanda da böyük maraq var.

Qeyd edək ki, "Twitter" rəhbərliyi rəqabət mühitində yaradılan "Threads"i kopyalanmış platforma yaratmaqda ittiham edib.

