Azərbaycanda polis zabiti dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadla xəbər verir ki, polis kapitanı Qurban Həsənov xəstəlik səbəbindən vəfat edib. O, bir müddətdir müalicə alsa da, tibbi yardım kömək etməyib.



Mərhum uzun müddət Kəlbəcər Rayon Polis ŞöYol Polisi Bölməsində baş inspektor vəzifəsində işləyib. bəsinin Dövlət

