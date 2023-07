“Real Madrid”ə transferi dünyada gündəm olan gənc futbolçu Arda Gülərin sevgilisinin kim olduğu maraq doğurub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Arda Gülərin 18 yaşlı qızla eşq yaşadığı iddia edilir. İddialara görə, Ardanın sevgilisi “Qalatasaray”ın basketbol komandasında forma geyinən Duru Naymandır.

