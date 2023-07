Verilişə gələn qadının evindən 200 minlik qızıl çıxdı - VİDEO

Aparıcı Elgiz Əkbər verilişinə müraciət edən bir qadından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda "Elgizlə izlə"də danışan aparıcı qadının dilənçilik etdiyini, amma evində 200 min dəyərində qızıl saxladığını söyləyib:

"Süpürgəçi idi, hərdən gedib Təzə bazarın yanında dilənirdi. Qonşuları ilə söz-söhbəti düşüb. Getdik evinə yardıma. Qadın dünyasını dəyişmişdi. Bizim məqsədimiz çəkilişə getmək idi. Evə baxış keçirildi, 2 kiloqram qızıl tapıldı. 70 yaşı var idi, qızılları xərcləməyib yığıb. 200 minlik qızıl idi. Adam həyatını yaşamayıb. Öldü getdi, sözümü deyə bilmədim. Deyə bilmədim ki, nə üçün yaşamısan bu dünyada? Ərə gedən, uşaq dünyaya gətirən deyilsən, nə edirsən bunu? 200 minlik qızılın var, sat yaşa. Evini təmir etdir, dünyanı gəz".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.