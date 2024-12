İtaliyalı məşqçi Fabio Kannavaro "Dinamo Zaqreb" klubunu çalışdıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub açıqlama verib. Açıqlamada tərəflər arasında müqavilənin imzalandığı bildirilib. Məlumata görə, Kannavaro bu vəzifədə istefaya göndərilən Nenad Byelitsanı əvəzləyib.

Qeyd edək ki, "Dinamo" 18 turdan sonra 29 xalla turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində qərarlaşıb.

