Türkiyədə bəzi nazirlər istefaya göndərilə bilər - KİV

Türkiyədə bəzi nazirlər istefaya göndərilə bilər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, dəyişikliklər 5 əsas naziri əhatə etməyəcək. "Türkiye" qəzetinin məlumatına görə, vitse-prezident Cevdet Yılmaz, maliyyə naziri Mehmet Şimşek, xarici işlər Hakan Fidan, milli müdafiə nazirləri Yaşar Güler, həmçinin ekologiya və şəhərsalma naziri Murat Kurum vəzifələrində saxlanılacaq.

Qeyd edək ki, ötən il müxalifətin qələbə qazandığı bələdiyyə seçkilərindən sonra AKP-də islahatlar keçiriləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

