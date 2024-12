"Qarabağ"ın Avropa Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi Yunanıstanın "Olimpiakos" komandasında ayrılıq reallaşıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı tanınmış futbolçu Villian komandanı tərk edib. Onunla müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

Otuz altı yaşlı yarımmüdafiəçi bu mövsüm 11 matçda 1 qolla yadda qalıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Olimpiakos"la yanvarın 31-də Yunanıstanda üz-üzə gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.