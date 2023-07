"Gilan Holding" MMC adını "Xəzri Solutions"a dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda kommersiya qurumu cəmi 100 manat nizamnamə kapitalına malikdir.

Ona Mübariz Əhmədağa oğlu Hüseynov rəhbərlik edir.

Xatırladaq ki, "Gilan Holding" 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.