Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Gədəbəy hadisələrindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Ekologiya və Təbii Sərvətlət Nazirliyini tənqid edib:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.