Dağlıq Şirvan Regional Gənclər və İdman İdarəsinə rəis təyinatı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, gənclər və idman naziri cənab Fərid Qayıbovun müvafiq əmri ilə İsmayıllı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Taleh Valeh oğlu Salehov Dağlıq Şirvan Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, Dağlıq Şirvan Regional Gənclər və İdman İdarəsi İsmayıllı rayonunda yerləşməklə İsmayıllı, Ağsu, Qobustan və Şamaxı rayonlarını əhatə edir.

