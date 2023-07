Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviterdə yazıb:

“Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevlə görüşdük. Səmimi qonaqpərvərliyi üçün ona təşəkkür edirəm”.

N.Kurtulmuş qeyd edib ki, "bir millət, iki dövlət" şüarı ilə Azərbaycanla fundamental əlaqələr bütün sahələrdə davam edəcək.

Qeyd edək ki, N.Kurtulmuş Azərbaycanda səfərdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.