Lənkəranda yanıq xəsarətləri alan 45 yaşlı qadın vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, dünən Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndində küçədə zibil yandırarkən yanaraq xəsarət alan, kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Zəhra Fikrət qızı Hüseynova bu gün vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

