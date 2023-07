İspaniyada ekologiya nazirinin hərəkəti diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Tereza Ribera hər səhər işə velosiepdlə gedir. Nazirin bu videosu qısa müddətdə müzakirələrə səbəb olub.

Bəzi vətəndaşlar bunu müsbət addım kimi qiymətləndirsələr də, bəziləri nazirin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyini bildirərək bunun göstəriş olduğunu vurğulayıblar.

