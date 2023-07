Əməkdar artist Elza Seyidcahan "Xəzər" televiziyasında aparıcılığa başlayır.

Metbuat.az "Teleqraf"a istinadən xəbər verir ki, bu haqda əməkdar artistin özü məlumat verib:

"Xəzər televiziyasında "Dönə bilsəm" adlı veriliş aparacağam. Veriliş yeni mövsümdə həftə içi yayımlanacaq. Çox gözəl layihədir. Artıq verilişin çəkilişləri başlayıb. Dəvət "Xəzər" televiziyası tərəfindən gəldi. Televiziyanın rəhbəri Murad Dadaşova təşəkkür edirəm. Doğum gönümdə də mənə təbrik məktubu göndərib. Çox sağ olsun".

