"Kasıbları göndərin başqa yerdə yaşasınlar" - Nura Suri

Müğənni Nura Suri Dənizkənarı bulvarda skuterlərin, velosipedlərin hərəkətindən narazılıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə feysbuk hesabında yazıb. Müğənni qeyd edib ki, bulvarda rahat gəzmək mümkün deyil:

"Skuterlər, velosipedlər və onları idarə edən, insanların üstünə şütüyən məxluqların əlindən bulvarda addım atmaq mümkün deyil artıq. Bulvarda 1 stəkan çay sata bilməzsiniz, anında gəlib başınızın üstün kəsdirərlər. Skuterlər yenə icarəyə verilir (guya qadağan olunmuşdu). Qoyulan qadağa işarələrinə baxan yoxdur. Deməli, Bakıda dənizi zəbt edib pul qazanırlar, hər yerdə pullu plyajlardı, bulvarda kafe əlindən yer yoxdur, bunlar yetməyib, skuterdən də qazanırlar.

İnsanlar nə etsin? Kasıblar yaşamasın bu şəhərdə? Bakını Dubay kimi varlılar şəhəri edin, kasıbları göndərin başqa yerdə yaşasınlar. Gündə yolları bağlıyıb insanlara tıxaclarda saatlarla əziyyət verirsiniz, pulsuz avtomobili heç yerdə saxlaya bilməz heç kəs - öz həyətində də (anında “parkovşik” adıyla gəlib 2 manatınızı alırlar). İnsanlara rahat yaşamaq üçün şərait yaradın, olmaz belə",- deyə Nura Suri etiraz edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.