Naxçıvanda avtoxuliqanlıq edib görüntüləri "Tiktok"da paylaşan sürücü ilə bağlı tədbir görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvanda sürücülərə qarşı aparılan reyd zamanı məlumat verilib:

"Avtomobil Dövlət Yol Polis İdarəsinin duracağına yerləşdirilib. Sürücü ilə bağlı tədbir görülüb", deyə dyp rəsmisi qeyd edilib.

