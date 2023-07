Rusiyada “iPhone” qadağan edildi

Rusiyanın hərbi sənaye şirkəti “Rostec” işçilərinə ABŞ-ın texnologiya nəhəngi “Apple” tərəfindən hazırlanmış cihazlardan istifadəni qadağan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətdən açıqlama verilib.

"Şirkətin bütün müəssisələrində iş prosesində ABŞ istehsalçısının cihazlarından istifadəyə tam qadağa qoyulub", - “Rostec”in mətbuat xidmətindən Tass xəbər agentliyinə bildiriblər.

Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Prezident Vladimir Putinin sərəncamı ilə yaradılan holdinq hazırda Rusiya üzrə müdafiə sektorunda 800-dən çox elmi-istehsal təşkilatını birləşdirir. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirmişdi ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Rusiya vətəndaşları və ölkədə çalışan xarici diplomatların istifadə etdiyi minlərlə “iPhone”da zərərli proqram quraşdırıb.

