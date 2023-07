“Hər zaman Can Azərbaycanın yanındayıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Ankarada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Xalid Əhədovla görüşündə deyib.

O bildirib ki, Türkiyə bundan sonra da Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.