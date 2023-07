Ticarət sessiyası zamanı bitkoinin qiyməti 2% bahalaşaraq 31.1 min dollar təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Coindesk" saytının məlumatlarında deyilir.

Eyni zamanda, "Ethereum"un dəyəri isə 5.41% artaraq 1 989 min dollar olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.