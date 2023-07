Türkiyədə 7 il əvvəl baş verən çevriliş zamanı Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın hoteldəki otağına edilən hücum zamanı qeydə alınan izlər hələ də qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Muğlanın Marmaris rayonunda baş verən hadisədən 7 il keçsə də, hadisənin izləri sübut kimi saxlanılır.

Qeyd edək ki, həmin gecə FETÖ/PDY qruplaşması 5 ulduzlu "Turban Grand Yazıcı" hotelində Rəcəb Tayyib Ərdoğanın cangüdəni Mehmet Çetinə hücum ediblər və o, şəhid olub.



Həmin yerdən görüntülər:

