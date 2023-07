Nihad Məhəmmədzadə yüksək vəzifəyə TƏYİN EDİLDİ

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini təyin olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Azər Zeynalovun sərəncamı ilə bu posta Nihad Məhəmmədzadə gətirilib.

Qeyd edək ki, Nihad Məhəmmədzadə bu vəzifəyə təyin olunana qədər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsinin Təşkilat-analitik və preventiv tədbirlər idarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləyib.

