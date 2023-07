Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova "İnstagram" hesabında yeni paylaşımı böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az Bizim media-ya istinadən xəbər verir ki, sənətkar AzTV-nin keçmiş aparıcısı Ceyran Rəhimova ilə fotosunu paylaşıb. Aparcını uzun zamandan sonra görən izləyicilər onun xeyli çəki aldığını qeyd ediblər.

Xatırladaq ki, C.Rəhimova 1995-ci ildən, 23 yaşından efirdə olub. Tamaşaçılar onu daha çox "Sən bir nəğmə" proqramının aparıcısı kimi tanıyır.

Həmin fotonu təqdim edirik:

