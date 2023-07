Oğuz rayonunun Böyük Söyüdlü kəndində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, kənd sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Ceyhun Mikayıl oğlu Məmmədkərimov yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib.

Məlumata görə, 51 yaşlı C.Məmmədkərimov üç gün əvvəl oğluna toy edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

