"Toppuş bacı"nın bu görüntüsü ilk dəfə yayıldı - VİDEO

Həyat yoldaşı Röyal mərhum Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın heç yerdə olmayan videosunu yayımlayıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntüdə "Toppuş bacı" mahnı ifa edib.

Həyat yoldaşı videoya "Bilmirəm nə zaman qovuşacağıq. Amma Allah şahiddir ki, həmin gün həyatımın ən gözəl günü olacaq. Həyatımın ən gözəl günü əvvəl Allaha, sonra ona qovuşmaq olacaq. İnsan dünyanı gəzib dolaşır, mərkəzini tapana qədər. Sən də mənim mərkəzimsən" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Tünzalə Əliyeva uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra dünyasını dəyişib. Onun Zəhra adlı bir qız övladı var.

