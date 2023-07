“Eyüpspor” klubunun baş məşqçisi Arda Turanın yeni imici pərəstişkarlarını təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandasını yeni mövsümün hazırlıqları üçün məşqə çıxaran Ardanın uzun saqqalı diqqət çəkib. 36 yaşlı Ardanın saqqalının ağardığı müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm Super Liqaya vəsiqə qazanmaq şansını son matçlarda əldən verən “Eyüpspor”un bu mövsüm yeganə hədəfi yüksək liqaya çıxmaqdır.

