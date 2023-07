Türkiyənin məşhur iş adamı və aparıcı Acun İlıcalının ilk dəfə Azərbaycana gələcəyi tarix məlum olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı Türkiyənin məşhur iş adamı 22 oktyabr saat 19:30-da Bakı Konqres Mərkəzində təşkil olunacaq tədbirə qatılacaq.

"Peki ben nasıl başardım?!" başlıqlı görüşdə Ilıcalı şəxsi inkişaf mövzularında çıxış edəcək. Tədbirdə iştirak üçün biletlərin qiyməti 40 manatdan başlayır 490 manatadək davam edir.

