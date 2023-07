​“Veysəloğlu” gender bərabəriliyini dəstəklədiyinə görə BMT-nin İnkişaf Proqramının sertifikatına layiq görüldü

Şirkətlər Qrupu BMT ilə həmrəylik göstərərək qadınların əmək bazarında, iş yerlərində, cəmiyyətdə səlahiyyətlərini genişləndirmək ilə bağlı öhdəlik götürüb



Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu peşəkar həyatda bərabərliyi dəstəkləmək məqsədilə BMT-nin “Cənubi Qafqazda Qadınların İqtisadi Səlahiyyətlərinin artırılması” layihəsində iştirak edir.

Şirkətlər Qrupunun təmsilçisi BMT-nin Qadınlar Təşkilatı və BMT-nin İnkişaf Proqramının ekspertlərinin iştirakı ilə Azərbaycanda Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi Prinsiplərini imzalayan şirkətlər üçün təşkil edilən təlimdə iştirak edib. 20-yə qədər özəl şirkət nümayəndələrinin iştirak etdiyi praktiki təlimdə Azərbaycanda özəl şirkətlər tərəfindən daha çox qəbul edilən prinsiplər haqqında müzakirələr aparılıb.

Tədbirdə Şirkətlər Qrupuna bu istiqamətdə təşəbbüskarlığına görə sertifikat təqdim edilib.

"Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi Prinsipləri əsas Dayanıqlı İnkişaf Məqsələrindən olan gender bərabərliyinə nail olmaq üçün korporativ səviyyədə nümayiş etdirilə biləcək ən böyük dəstəyi ifadə edir. Bu prinsipləri qəbul edən özəl müəssisələr qadınları səlahiyyətləndirən təcrübələri inkişaf etdirərək "Gündəlik 2030"a öz töhfələrini verirlər,” - BMT-nin İnkişaf Proqramının proqram direktoru Leyla Fəthi deyib.

“Şirkətlər Qrupu olaraq gender bərabərliyi mövzusunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə həmrəylik nümayiş etdirir və inanırıq ki, qadınların dəstəklənməsi nəinki qadınlar, həm də biznes, iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün zəruridir.”,- deyə Şirkətlər Qrupunun PR və Kommunikasiyalar departamentinin rəhbəri Jalə Əzizova qeyd edib.

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun qadın fermerlərə dəstəyi, Qrupa daxil olan OBA market tərəfindən həyata keçirilən “Qadının Gücü” kimi sosial təşəbbüsləri gender bərabərliyini və qadınların iş yerində, əmək bazarında və cəmiyyətdə səlahiyyətləndirilməsini təşviq etmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi sosial layihələrdir. Şirkətlər Qrupu əhalinin həssas qrupları və qadınların işlə təmin edilməsi istiqamətində layihələrə xüsusi önəm verir, hər il yeni iş yerləri açaraq yüzlərlə qadının işlə təmin olunmasında müstəsna rol oynayır.

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu (VŞQ) pərakəndə, distribusiya, logistika və istehsalat daxil olmaqla, tədarük zəncirinin müxtəlif sahələrini əhatə edən çoxşaxəli FMCG (gündəlik istehlak malları) qrupudur. Dayanıqlı inkişafı dəstəkləmək Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun əsas fəlsəfəsidir. Şirkətlər Qrupu 2022-ci və 2023-cü ildə dünyada tanınmış konsaltinq şirkətlərindən biri olan Deloitte şirkətinin Azərbaycanda təşkil etdiyi nüfuzlu “Best Managed Companies” müsabiqəsində qaliblərdən biri elan edilib.

