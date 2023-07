MİQ imtahanlarında 48 minə yaxın namizəd iştirak edib

11-15 iyul tarixlərində ölkənin 13 müxtəlif şəhər və rayonu üzrə ümumilikdə 29 imtahan mərkəzini əhatə edən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanlarını yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Mərkəzindən verilən məlumata görə, test imtahanlarına 58 000-ə yaxın namizəd dəvət olunub, onlardan 47 571 namizəd iştirak edib.

Qeyd olunub ki, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə yüksək bilik və bacarıqlı müəllimlərin aşkarlanmasında bərabər və ədalətli imkandır. Müsabiqə peşəkar və mütəxəssis müəllimləri tapmağa imkanı verir, bu da öz növbəsində tədris prosesindəki effektivliyi artırmağa kömək edir.

