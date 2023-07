Avropanın nəhəng komandaları “Bavariya”nın ulduzu üçün sıraya düzülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti", "Mançester Yunayted" və “Yuventus”un Pavardla maraqlandığı bildirilib. Məlumata görə, Kayl Uoker klubdan transfer ola biləcəyini nəzərə alan "Mançester Siti" onun boşluğunu Pavardla doldurmaq istəyir. "Mançester Yunayted" də müdafiə xəttində rəqabəti artırmaq istəyir. “Yuventus” Mattia De Sciglio və Danilonun performansından narazı olduğu üçün Danilonu transfer etməkdə maraqlıdır.

