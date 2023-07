Məzənnə açıqlandı - Lirə və rubl ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2023-cü il iyulun 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0645 manata kimi, 1 rusiya rublu 0,0187 manata kimi ucuzlaşıb, 1 avro isə 1,9128 manata kimi bahalaşıb.

Kod Kurs

USD 1,7

EUR 1,9128

AUD 1,16

ARS 0,0064

BYN 0,6735

BRL 0,3535

AED 0,4628

ZAR 0,0944

KRW 0,1348

CZK 0,0805

CLP 0,2079

CNY 0,2371

DKK 0,2567

GEL 0,662

HKD 0,2174

INR 0,0207

GBP 2,2261

IDR 0,0113

IRR 0,004

SEK 0,1663

CHF 1,9799

ILS 0,4685

CAD 1,2888

KWD 5,5503

KZT 0,0038

KGS 0,0194

LBP 0,0113

MYR 0,3748

MXN 0,1016

MDL 0,0942

EGP 0,055

NOK 0,1692

UZS 0,0147

PLN 0,4308

RUB 0,0187

SGD 1,2867

SAR 0,4531

xdr 2,3024

TRY 0,0645

TWD 0,0549

TJS 0,1558

TMT 0,4857

UAH 0,046

JPY 1,2279

NZD 1,0774

XAU 3332,3655

XAG 42,3215

XPT 1676,999

XPD 2216,5025

