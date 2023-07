Səudiyyə Ərəbistanı Türkiyədən PUA alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə naziri şahzadə Xalid bin Salman açıqlama verib. O bildirib ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfəri zamanı imzalanan müqavilə çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanı Türkiyədən PUA alacaq. “Baykar” şirkətinin baş direktoru Haluk Bayraktar da bu barədə açıqlama verib.

"Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi ilə “Bayraktar” AKINCI TİHA ixracına və əməkdaşlığına dair müqavilə imzaladıq. Türkiyə Cümhuriyyəti tarixindəki ən böyük müdafiə və aerokosmik ixrac müqaviləsi faydalı və uğurlu olsun” – Haluk Bayraktar deyib.

