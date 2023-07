Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Komissiyada “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin icraçı direktoru” ilə əvəz edilib.

