Şimali Koreya daha bir raket sınağı həyata keçirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Şərq dənizi istiqamətində iki ballistik raket buraxılıb. Bununla bağlı Yaponiyanın sahil mühafizəsi məlumat verib.

Bildirilir ki, birinci ballistik raket 550 kilometr, ikincisi 600 kilometr uçub. Uçuşun hündürlüyü maksimum 50 kilometr olub.

