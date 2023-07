Dünyaca məşhur model Gigi Hadid narkotik saxlamaqda ittiham olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, səyahət zamanı modelin şəxsi təyyarəsinə baxış zamanı marixuana aşkarlanıb.

Saxlanılan model hazırda sərbəst buraxılsa da, 1000 dollar cərimələnib.

Onun hakim qarşısına çıxarılması gözlənilir.

